Winterbloemen in Stadsschouwburg Velsen

IJMUIDEN - Anneke Blok en Susan Visser spelen vandaag in Stadsschouwburg Velsen in het stuk Winterbloemen.

Door Mitzie Meijerhof - 6-10-2016, 15:23 (Update 6-10-2016, 15:23)

Het is zowel een aangrijpend als hilarisch stuk over vier vriendinnen. Topactrices Susan Visser, Anneke Blok, Lotje van Lunteren en Astrid van Eck spelen de vriendinnen in de komedie ’Winterbloemen’ op vrijdag 7 oktober (20.15 uur) te zien in de Stadsschouwburg Velsen. Een toneelstuk over de vriendschap tussen vier vrouwen van rond de vijftig. Na een auto-ongeluk worden zij gedwongen elkaar de waarheid te vertellen en dat zet de verhoudingen op scherp. Een toneelstuk vol herkenning en humor.

De vier vriendinnen zijn op weg naar een luxe wellness oord in de Ardennen. Zij gaan een feestelijke punt zetten achter een emotionele periode van één van hen. Hun auto’s knallen echter op elkaar in een sneeuwstorm en raken total loss. Wonder boven wonder zijn zij zelf ongedeerd. Nu is het wachten op verlossing. Als die ooit komt, tenminste. Het wordt een gedenkwaardige en bewogen nacht waarin zo goed als niets van het leven onbesproken blijft. Indringend, geestig en soms hilarisch.

Theatergroep Suburbia maakt ontroerende, tragische, hilarische en toegankelijke voorstellingen over het menselijk tekort. Dit seizoen komt het gezelschap met deze ijzersterke cast voor het eerst in IJmuiden spelen. Gooische Vrouwen-ster Susan Visser straalt met topactrice Anneke Blok en Lotje van Lunteren en Astrid van Eck in ’Winterbloemen’. Vorige week kreeg Anneke Blok een gouden kalf voor de beste vrouwelijke bijrol in de bioscoopfilm De Helleveeg.

Kaarten 25,- euro incl. pauzedrankje en garderobe. Reserveren via: www.stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 0255 – 515789.