440 stemmen op enquête statushoudersproblematiek: geef uw mening

VELSEN - IJmuider Courant graag weten wat mensen vinden van de statushoudersproblematiek in Velsen.

Door door marieke de kok - 6-10-2016, 15:37 (Update 6-10-2016, 16:30)

Velsen moet dit najaar honderd statushouders huisvesten en het is nog maar de vraag of dat lukt. Daarnaast maken veel IJmuidenaren en Velsen-Noorders zich zorgen om de spreiding van vluchtelingen. Uit onderzoek blijkt dat het leeuwendeel een sociale huurwoning krijgt toegewezen in deze twee kernen terwijl er in de omliggende dorpen amper vluchtelingen gehuisvest worden.

Zeker 440 mensen vulden tot nu toe de enquête in. Ze lieten hun licht schijnen over enkele mogelijke oplossingen en gaven hun mening over de verspreiding van statushouders.

