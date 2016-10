Voorleesfeest in teken van familie

IJMUIDEN - In de centrale bibliotheek aan het Dudokplein wordt op woensdag 12 oktober van 14.30 tot 15.30 uur een voorleesfeest gehouden voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar.

Het thema is dit keer: Familie en verrassingen. Wat is een oma en wat voor cadeautje geeft je haar? De toegang is gratis en je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Meer informatie: (0255) 525353.