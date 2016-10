Korting vragen via Huurdersvoordeel

VELSEN - Bent u voor de zorgverzekering verzekerd bij het Zilveren Kruis, VGZ of Menzis?

Dan kunt u mogelijk gebruik maken van een korting op de verzekering via Huurdersvoordeel. Wilt u weten of u in aanmerking komt, dan kunt u een afspraak maken bij de Formulierenbrigade Velsen: 088 – 88 76 900 of ga langs bij Socius Maatschappelijk Dienstverleners, Plein 1945 nr. 10.