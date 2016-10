’Alleen maar verliezers’ bij Velsertunnel Run

VELSEN-ZUID - Marie-José Schelvis en haar dochter Elin doen definitief niet mee aan de Velsertunnel Run. Het mag van de organisatie gewoonweg niet. Marie-José is boos, verdrietig en teleurgesteld.

Door Marieke de Kok - 8-10-2016, 12:55 (Update 8-10-2016, 13:18)

Elin is meervoudig gehandicapt en kan niet lopen. Toch had het meisje graag mee willen doen aan de Velsertunnel Run. Ze doet met haar ouders vaker mee aan sportevenementen. Ze zit dan in een speciale hardloopbuggy of in een speciale duofiets.

De organisatie van de Velsertunnel Run weigert moeder en dochter echter. Vooral het...