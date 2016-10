Samenwerking van het RKZ met Noordwest in borstkliniek

IJMOND - Noordwest Ziekenhuisgroep opent in Alkmaar eind november een borstkliniek, speciaal voor patiënten met borstkanker. Hier wordt nauw samengewerkt met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Door Marjolein Eijkman - 7-10-2016, 15:24 (Update 7-10-2016, 15:24)

De Noordwest Oncologisch centrum borstkliniek wordt een fysieke polikliniek binnen het ziekenhuis. Alle patiënten met borstkanker of bij wie uit bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek verdenking van borstkanker is geconstateerd, kunnen voortaan terecht op een aparte, specifiek ingerichte polikliniek in Alkmaar.

In de kliniek werken alle ’borstkankerexperts’ uit drie ziekenhuizen samen; van specialistisch verpleegkundigen tot pathologen en van...