Opa Cees vertelt over de geheimen van het schrijven

DRIEHUIS - Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar ’Voor altijd jong’ en dat betekent dat opa’s en oma’s centraal staan in deze periode.

Door Kees de Boer - 7-10-2016, 18:03 (Update 7-10-2016, 18:03)

De Velsense kinderboekenschrijver Cees Pootjes gaf gisteren een lezing over zijn schrijfwerk. Van zijn hand verschenen ’Mik de Spin’ over een spin die vegetariër is en verliefd wordt op een vlieg en ’Dante de Drummer’, over kinderarbeid en weeskinderen.

pootjes trapte af door een kijkje te geven in hoe bij hem een boek ontstaat: ,,Het begint allemaal met...