Meedenken met Sport Support

Archieffoto Marie-josé Schelvis mag meedenken over sportevenmenten in 2017.

IJMUIDEN - IJmonder van het Jaar Marie José Schelvis is door Sport Support Haarlem gevraagd mee te denken over sportevenementen het komende jaar en vooral de deelname daaraan door mensen met een beperking.

Schelvis had graag met haar meervoudig gehandicapte dochter Elin in een hardloopbuggy, mee willen doen aan de Velsertunnel Run. De organisatie staat deelname met de buggy echter niet toe omdat ze de veiligheid niet kan garanderen. Schelvis is daarover zeer teleurgesteld.

Uitnodiging

