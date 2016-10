Weer brugstoring op A9 bij Zijkanaal C

ANP Archief

VelserbroekDe brug op de A9 over het Zijkanaal C bij Velserbroek kan zaterdagochtend niet meer dicht. Het verkeer van Amstelveen richting Alkmaar wordt omgeleid vanaf knooppunt Raasdorp naar Zaandam over de A5, A10 en A8.

Door ANP - 8-10-2016, 11:56 (Update 8-10-2016, 11:56)

,,Er is een monteur onderweg maar het gaat nog wel even duren voordat het probleem verholpen is'', aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. Rond 10.30 uur stond er een file van 6 kilometer. ,,Het verkeer naar Alkmaar staat al vanaf het knooppunt Rottepolderplein vast'', meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Vorig weekend ging het volgens de VID ook al mis op de A9, toen haperde de brug bij Amstelveen.