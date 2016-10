Drietal aangehouden voor dubbele auto-inbraak Driehuis

ANP

DRIEHUIS - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mannen aangehouden voor tenminste twee auto-inbraken.

Door Daniel Mol - 9-10-2016, 12:35 (Update 9-10-2016, 12:35)

Agenten kwamen het drietal op de Van den Vondellaan voor het eerst op het spoor, toen ze de mannen zagen wegrennen bij een vernielde auto. Twee mannen konden direct worden aangehouden. Kort daarna werd ook de derde verdachte in de bosjes aangetroffen. Op de vluchtroute lagen meerdere spullen die vermoedelijk uit de opengebroken auto's afkomstig waren.

De mannen, alledrie in de leeftijd van 20 en 21 jaar, zijn afkomstig uit Velserbroek. Het drietal is overgebracht naar het politiebureau in Haarlem.