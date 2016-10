’Kom ons helpen op Landgoed Beeckestijn’

VELSEN-ZUID - Jan Koks en Constance van der Berg trekken aan de bel. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers voor Landgoed Beeckestijn, die mee willen helpen om de buitenplaats voor publiek open te houden.

Door Kees de Boer - 9-10-2016, 18:31 (Update 9-10-2016, 18:40)

,,Het is een mooie buitenplaats’’, begint Constance, die zelf al vijf jaar vrijwilliger is. ,,Sinds 2011 is dit oudste landschapspark van Nederland na een grote renovatie weer voor bezoekers geopend.’’ Jan: ,,We zijn geopend van donderdag tot en met zondag. We werken in die dagen allemaal een dagdeel....