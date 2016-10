Lichtmast omver gereden in IJmuiden

IJMUIDEN - Een bedrijfsbusje heeft zondagnacht op de rotonde van de Dokweg met de Halkade in IJmuiden een lichtmast omver gereden. Eerder op de avond gebeurde dit op de Stationsweg in Velsen-Zuid.

De chauffeur zag de rotonde vermoedelijk over het hoofd. Toen hij bijstuurde, kwam hij tegen de paal aan de kant van het benzinestation.

Deze brak af. Bij het vallen heeft de lichtmast lichte schade veroorzaakt aan een sierlijst van het benzinestation.

De bestuurder had niet gedronken en kon met wat schade aan de voorzijde van zijn busje zijn weg vervolgen. De gemeente is in kennis gesteld om de lichtmast op te ruimen.

Eerder ging het mis aan de Stationsweg in Velsen-Zuid.