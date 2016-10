Herbert ’regelt’ nieuwe hekkotter

IJMUIDEN - Het heeft hem heel wat telefoontjes, bezoekjes aan scheepswerven en talloze ordners vol met technische gegevens gekost, maar eindelijk is het zover: de Ora et Labora (bid en werk) is klaar. Tenminste op papier dan.

Door Pieter van Hove - 10-10-2016, 14:46 (Update 10-10-2016, 15:30)

Het ontwerp van de nieuwe SC 28, de nieuwste hekkotter van de families De Vries en Nienhuis is gereed. En dat betekent dat het werk voor Herbert Westerwal uit IJmuiden erop zit. Voor de scheepsmakelaar begint nu de tijd van wachten en hopen dat de...