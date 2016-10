Diefstal en veel schade bij Action Planet Spaarnwoude [video]

Still uit bewakingsbeelden

VELSEN-ZUID - Evenementenbedrijf Action Planet in Velsen-Zuid (recreatiegebied Spaarnwoude) is slachtoffer geworden van een inbraak waarbij ook veel schade is veroorzaakt. Eigenaresse Ineke van der Geest plaatste de camerabeelden op haar Facebookpagina.

Door internetredactie - 10-10-2016, 16:04 (Update 10-10-2016, 16:30)

De inbraak vond plaats op vrijdagmorgen 30 september tussen 4 en 6 uur. Van der Geest schrijft dat twee inbrekers voor ongeveer zevenhonderd euro hebben buitgemaakt en bijna tienduizend euro schade hebben veroorzaakt.

Een van de dieven zou binnen te werk zijn gegaan, terwijl een ander buiten aanwijzingen gaf.

,,Mocht iemand deze enorme eikel herkennen ondanks zijn bivakmuts dan hoor ik graag van jullie waar ik hem kan vinden zodat ik hem kan aangeven bij de politie. (...) Doodziek word je van dit soort lamzakken die niet gewoon een baan zoeken, maar een hardwerkende ondernemer het leven zuur maken”, schrijft Van der Geest.

