Tata Steel neemt deel aan Nacht van de Nacht

IJMUIDEN - Staalbedrijf Tata Steel dimt 29 oktober ’s avonds de verlichting bij de fabrieken in IJmuiden, als onderdeel van de landelijke actie Nacht van de Nacht.

Door Pieter van Hove - 10-10-2016, 16:11 (Update 10-10-2016, 16:11)

Met deze inmiddels traditionele actie wordt aandacht gevraagd voor het reduceren van nachtelijke verlichting. De onderneming schakelt die avond de verlichting zo veel mogelijk uit. Het staalbedrijf doet in het dagelijks leven ook aan een reductie van de verlichting op het terrein.

Inmiddels is op zo’n 65 procent van het 750 hectare grote terrein de wegverlichting met tweederde verminderd. Aan de hand van een duurtest met Led-verlichting wordt gekeken of daarmee de lichtuitstoot in de toekomst nog verder achteruit kan.

,,We boeken concrete vooruitgang waar het gaat om het structureel reduceren van de lichtuitstoot vanaf het terrein”, zegt Hans van den Berg, directeur van Tata Steel. ,,Inmiddels is op het grootste deel van onze 80 kilometer aan wegen tussen 18 en 21uur en van 23 tot 5 uur ’s ochtends tweederde van de lichtmasten uitgeschakeld. Daarbij houden we rekening met de tijden van de ploegenwissels en de veiligheid op ons terrein.

,,Wanneer dat nodig is, kan vanuit een centraal punt met één druk op de knop alle verlichting weer worden ingeschakeld. Stukje bij beetje brengen we weer meer echte duisternis terug in de regio. Dat is belangrijk voor mens, natuur en milieu.”