IJmuiden krijgt een Roze Salon

IJMUIDEN - Roze senioren - in of uit de kast - kunnen vanaf volgende maand terecht bij een Roze Salon in IJmuiden. Dat is een ontmoetingsclub voor homoseksuele ouderen. Vandaag wordt de regenboogvlag gehesen op het Velsense stadhuis. Het is namelijk nationale ’coming out-dag’.

Door Marieke de Kok - 11-10-2016, 6:18 (Update 11-10-2016, 6:18)

De Roze Salon is een burgerinitiatief van IJmuidenaar Sonja Töpfer. Zij is vrijwilligster bij COC Kennemerland, waar Velsen onderdeel van is. ,,Eigenlijk kwam het verzoek vanuit De Zorgspecialist en Stichting Welzijn. Die merkten in het werkveld dat roze...