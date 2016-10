Duurzaam knutselen

Foto United Photos/Paul Vreeker

IJMUIDEN - Kinderen knutselden maandagochtend in het Pieter Vermeulenmuseum insectenhotels in elkaar.

Dat gebeurde in het kader van de dag van de duurzaamheid. De ochtend begon met een bezoek van wethouder Floor Bal die voorlas uit een boek over plastic. Ook kregen de jonge bezoekers een gastles van imker Fleur Feij. Het Pieter Vermeulenmuseum is samen met nog negen musea genomineerd voor de titel Kindermuseum van het Jaar. Vrijdag wordt bekend of ze hebben gewonnen.