10.000 euro voor Naaldkerk

SANTPOORT-NOORD - Het Pinkenweekend in en rond de Naaldkerk in Santpoort-Noord bracht tienduizend euro op. De opbrengst is volledig bestemd voor het onderhoud van de kerk.

Door Van onze verslaggever - 10-10-2016, 21:58 (Update 10-10-2016, 21:58)

De grootste klus voor alle vrijwilligers was het sorteren van de vele boeken die de Naaldkerk weer heeft mogen ontvangen. De schenkingen van winkeliers en horeca uit de omgeving zorgden samen met de goederenveiling, verkoop van boeken en koffie, optreden van het Naaldkoor, bloemenkraam, brocanterie, borduurwerk en verkoop van kaarten voor een mooie opbrengst. Zondag hebben 88 mensen na de meditatieve viering gebridged en geklaverjast. Dit leverde 1.030 euro op.