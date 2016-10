Thermometer in de regionale economie

foto Tata Steel Tata Steel by night.

REGIO - Ondernemers en andere belanghebbenden bij de economie in de IJmond kunnen 2 november in hun agenda zetten.

Door Pieter van Hove - 11-10-2016, 9:17 (Update 11-10-2016, 9:17)

Tijdens de bijeenkomst ’Grenzen verleggen’ in het Tata Steel Congrescentrum in Velsen-Noord is de presentatie van twee langverwachte rapporten over de stand van zaken van de regionale economie plus de vooruitzichten op korte en langere termijn. Bovendien is er een discussie onder leiding van Jort Kelder hoe zowel de leefomgeving als de economie sterker kunnen worden.

Voorzitter Ton van de Scheer van de mede-organiserende...