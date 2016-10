Zoon mishandelt 74-jarige moeder in Velsen-Zuid

Foto: ANP Archief

VELSEN-ZUID - In een woning aan Het Kaetie in Velsen-Zuid heeft een zoon in de nacht van maandag op dinsdag zijn 74-jarige moeder ernstig mishandeld. De man is aangehouden.

Door Jan Balk - 11-10-2016, 11:29 (Update 11-10-2016, 11:30)

Het slachtoffer is met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is ernstig.

Omstreeks 0.35 uur werd de mishandeling gemeld. De politie ging met spoed naar de woning waar het incident plaatsvond. Hier bleek de mishandeling nog gaande te zijn.

Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verhoor.