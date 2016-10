Hans gaat van de Rabobank naar het groen

eigen foto Hans Lammers.

VELSERBROEK - Hans Lammers werkte dertig jaar voor de gemeente Velsen op de afdeling Groenvoorziening. Hij doorliep diverse

Door Kees de Boer - 11-10-2016, 15:19 (Update 11-10-2016, 15:19)

functies, van grasmaaier tot sportveldenbeheerder en van plantsoenmedewerker tot aan begrafenismedewerker. In 2008 ging hij als facilitair medewerker voor de Rabobank werken, maar zijn oude werk in het groen bleef trekken. Het leidde in 2013 tot de oprichting van een eigen bedrijfje in groenwerk: ’Blijmetgroen.nl’.

Momenteel werkt hij vier dagen bij de Rabobank, daarnaast is hij druk met zijn onderneming. Lammers: ,,Het is soms heel...