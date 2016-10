Telstar start Walking Football voor 60+ers

VELSEN-ZUID - In navolging van andere profvoetbalclubs, gaat Telstar Walking Football organiseren voor mensen van 60 jaar en ouder. Doel is om zo veel mogelijk ouderen zo lang mogelijk te laten bewegen.

Door Anneke Wijsman a.wijsman@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 17:51 (Update 11-10-2016, 17:51)

Bij deze tak van sport is rennen verboden, snelwandelen is wel toegestaan. Slidings zijn ook niet geoorloofd en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Begeleiders zien toe op naleving van deze regels. Commercieel directeur van Telstar Steef Hammerstein, kan nog niet zeggen of volgende maand al wordt gestart. ,,Als...