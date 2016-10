Samenspel ogen en hersenen

Foto Hennie Marks Job van de Groep met zijn 3D-cameraset.

BEVERWIJK - „Mensen zeggen vaak na een presentatie, ’Het is alsof ik even op vakantie ben geweest’.” Zo levensecht zijn de beelden tijdens de lezingen die Job van de Groep houdt over alle ins en outs van 3D-fotografie aan de hand van zijn eigen ’stereo-reis-foto’s’. „Het is een uit de hand gelopen hobby”, lacht de voormalige wiskundeleraar. „Zeker na mijn pensioen.”

Door Heleen Vink - 12-10-2016, 7:30 (Update 12-10-2016, 7:30)

Vrijdag houdt de stereofotograaf een twee uur durende lezing over zijn passie in Bibliotheek IJmond Noord in Beverwijk.

Inmiddels heeft hij zijn...