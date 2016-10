Bijeenkomst over zeesluis

VELSEN-ZUID - Rijkswaterstaat houdt 31 maart een bewonersbijeenkomst over de aanleg van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

12-10-2016

De ontmoeting is van 19.30 tot 21.30 uur in het Telstarstadion in Velsen-Zuid. Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat staat er in de nabije toekomst te gebeuren? Deze en andere vragen komen aan bod. De inloop is tussen 19 tot 19.30 uur, de presentaties door Rijkswaterstaat en aannemersconsortium OpenIJ zijn van 19.30 tot 20.15 uur. Daarna is het mogelijk vragen te stellen.