Zussen helpen elkaar tot voorbij de dood

Foto United Photos/Paul Vreeker Karin van Lieshout.

IJMUIDEN - Twee zusjes met zo weinig leeftijdsverschil dat ze vaak voor een tweeling worden aangezien, groeien op in IJmuiden. Ze lopen samen naar de Franciscusschool, gaan basketballen bij Akrides en worden later allebei doodziek. De een krijgt een vleesetende bacterie, de ander borstkanker. Eén overleeft het niet, de ander belooft er een boek over te schrijven.

Door Anneke Wijsman a.wijsman@hollandmediacombinatie.nl - 13-10-2016, 17:32 (Update 13-10-2016, 18:19)

Achter een kop warme chocola in het IJmuidense Augusta vertelt Karin over haar zus Sonja en het boek dat ze over hun tweetjes en hun...