Snijden door lage staalprijs

archieffoto Een project van Danieli Corus in India.

VELSEN-NOORD - Mede als gevolg van de aanhoudend lage staalprijzen ziet ingenieursbureau Danieli Corus in Velsen-Noord zich genoodzaakt nog eens 30 arbeidsplaatsen te schrappen.

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 12:41 (Update 14-10-2016, 12:41)

Dit aantal komt bovenop de reductie van het personeelsbestand eerder dit jaar waarbij 35 banen kwamen te vervallen. Het personeel, vakbonden en de ondernemingsraad zijn donderdag over het voornemen op de hoogte gebracht. De nieuwe reorganisatie moet in juni volgend jaar zijn afgerond, aldus directeur Peter Zonneveld. ,,We hadden gehoopt dat de staalmarkt al dit jaar zou aantrekken”,...