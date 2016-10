’Warmte van de kerk verhuist mee’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Pastor Ton Hekkenberg met Marcia Neven (l) en Els de Leeuw van de beheercommissie bij de Fatima-kapel.

IJMUIDEN - Na meer dan dertig jaar zal zondag 23 oktober de laatste viering in de Laurentiuskerk in de Fidelishof in IJmuiden zijn. De parochie gaat van twee locaties voortaan verder in één kerkgebouw, de Pieterkerk in de Zuiderkruisstraat.

Door Evelien Engele - 14-10-2016, 15:58 (Update 14-10-2016, 16:04)

De plek waaraan vele mensen mooie herinneringen bewaren mag dan wel verlaten worden, de warmte van de parochie wordt zeker meegenomen naar de nieuwe locatie.

,,In deze kerk stond je zó dichtbij de mensen”, blikt pastor Ton Hekkenberg terug op de ongeveer drie jaren...