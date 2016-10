Schrik om reacties enquête

VELSEN - In de enquête leest wethouder Arjen Verkaik vooral dat zijn ingezette beleid het juiste is. Want zijn plan om vooral te werken aan meer sociale huurwoningen is ook in de enquête de oplossing met de meeste stemmen.

Door Marieke de Kokm.de.kok@hollandmediacombinatie.nl - 15-10-2016, 8:00 (Update 15-10-2016, 8:00)

Bijna veertig procent van de ondervraagden vindt meer sociale huurwoningen een heel goed plan. Nog eens 18 procent vindt het een goed plan een minderheid van 28 procent vindt het een slecht of heel slecht plan. De overige mogelijke oplossingen zoals containerwoningen of...