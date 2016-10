Van buiten sterk, van binnen stuk

VELSERBROEK - Ze houden elkaar vast op de vele momenten dat het nodig is. ,,Jullie zijn zo sterk, zeggen vrienden. Met zijn drieën moeten we voort. Leef je leven en kom op voor je recht, zei Jaap altijd. Maar we krijgen wel een hoop te verduren. Ik voel mezelf van binnen stuk.’’

Door Jacob van der Meulen - 14-10-2016, 20:00 (Update 14-10-2016, 21:52)

Inmar Los en haar dochters Alana (22) en Rosanne (20) praten over het verlies van geliefde en vader Jaap Los. Op 54-jarige leeftijd verloor de motorrijder in Haarlem op 17...