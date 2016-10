Programma nationale archeologiedagen biedt ruime keus

IJMOND - De nieuwe tentoonstelling ’Romeinse kunst’ is dit weekend gratis te bezoeken in het Huis van Hilde in Castricum.

Door onze verslaggeefster - 14-10-2016, 21:39 (Update 14-10-2016, 21:40)

De tentoonstelling gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de tijd van Romeinen en geeft een beeld hoe men handel dreef, hoe de scheepvaart er uit zag en hoe het eigenlijk was om in die tijd aan zee te wonen.

In de bibliotheek Velsen zijn archeologische vondsten te zien uit de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en daarna. Vanmiddag zijn leden van de Archeologische werkgroep aanwezig om uitleg te geven.

Speciaal voor de nationale archeologiedagen heeft de Ruïne van Brederode een fotospeurtocht gemaakt die kinderen gratis kunnen afhalen bij de entree. De ruïne is zondag gratis toegankelijk.

Engelmundus

De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid is zondag open van 13-16 uur. In de kerk liggen enkele archeologische vondsten.

Amateur-archeoloog Jan Morrenis er ’s middags om vragen te beantwoorden.