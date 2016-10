Socius ondersteunt ’Nieuwe moeders’

IJMUIDEN - De maatschappelijk werkers van Socius starten een groep ’Nieuwe moeders’, voor moeders met kind(eren) tot ongeveer 2 jaar, om ze een steuntje in de rug te geven in de opvoeding en met andere moeders in dezelfde situatie te praten.

De eerste bijeenkomst (van 4) is op woensdag 26 oktober van 9.30 tot 11.30 uur op Plein 1945 nr. 10. Aanmelden: 088-8876900.