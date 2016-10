Lex zoekt tenoren en bassen voor kerstconcert

Foto Kees de Boer Lex Jansen, tenor bij gezelligheidskoor Decibel.

VELSEN-ZUID - Lex Jansen trekt namens zijn gezelligheidskoor ’Decibel’ aan de bel: „We zijn hard op zoek naar bassen en tenoren, mannenstemmen die ons kunnen bijstaan in de voorbereiding en de uitvoering van ons kerstconcert. Dat is op 17 december in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen.”

Door Kees de Boer - 16-10-2016, 23:04 (Update 16-10-2016, 23:04)

„De verhouding tenoren en bassen in ons koor is nu vier om vier. Maar dat mag best vijf om vijf of zes om zes zijn.” Of je goed moet kunnen zingen om lid te worden van het 45 leden tellende Velsense gezelligheidskoor? Jansen: „Nee hoor, de lat ligt niet zo hoog. Ervaring is geen vereiste. Als we maar als één geheel klinken.’’

Hij vervolgt: „Bij ons gaan gezelligheid en kwaliteit hand in hand. We doen ons best om er wat moois van te maken, maar er is ook ruimte om te lachen. Dat maakt het ook leuk om mee te doen.”

Naast het optreden rond de kerst in de Engelmunduskerk, treedt het koor ook elk jaar wel een paar keer op in het Witte Theater. Jansen: „Er is het hele jaar dus wel iets om naartoe te werken.”

Het repertoire? Jansen: „Gewoon leuke poppy nummers. Dat geldt ook voor ons kerstconcert. Dan zingen we naast de traditionele Engelse carols ook poppy kerstmuziek. En sommige nummers doen we ook in samenzang met het publiek in de kerk.”

Hoe kun je je aanmelden? „Als je geïnteresseerd bent, kom dan gewoon een keer sfeer proeven. We repeteren elke donderdagavond van 20 tot 22 uur in basisschool De Toermalijn in Driehuis. Of meld je aan bij Mariska Boudesteijn. Haar telefoonnummer is 06-20338404.”