Première film ’Zicht op water’

VELSEN - De film ’Zicht op water’, die een beeld geeft over wat het graven van het Noordzeekanaal voor de gravers én hun nazaten heeft betekend, gaat op zondag 6 november in première in het Thalia Theater in IJmuiden.

Door Van onze verslaggever - 17-10-2016, 17:23 (Update 17-10-2016, 17:23)

Op 7 en 19 november is de film te zien in het Witte Theater in IJmuiden. De film is een project van de Stichting Kist.

Kaarten à 6,50 euro kunnen al besteld worden. Voor de voorstelling op 6 november, aanvang 12 uur of 15 uur, bestelt men kaarten via www.thaliatheater.nl of telefoonnummer 0255-514217.

Voor de voorstelling op 7 november om 20 uur en 19 november om 14 uur bestelt men kaarten via www.wittetheater.nl of telefoonnummer 0255-521972.