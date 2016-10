BEVERWIJK - Burgemeester Han van Leeuwen van Beverwijk is nog tot eind dit jaar in functie. Na zijn zelf genomen ontslag krijgt hij maximaal 355.000 euro mee. Dat staat gelijk aan een wachtgeldtoelage gedurende drie jaar en twee maanden.

D

at is een hoop geld voor een gemeentekas. Het komt overeen met ongeveer een half procent van de ozb-opbrengst. Maar is het bijzonder?

Nee, dat is het niet. Gemeenten moeten worden bestuurd, bestuurders verdienen geld, en als ze vertrekken, kosten ze een gemeente nog steeds geld. Tenzij ze elders een gelijkwaardige baan vinden, blijven ze op de gemeentekas drukken.

Officieel zegt de gemeente Beverwijk te hopen dat burgemeester Van Leeuwen elders weer een betrekking vindt. Dan kan de wachtgeldregeling worden beëindigd. Maar is het realistisch te verwachten dat een 62-jarige burgemeester, die vanwege een zeer hardnekkige ziekte al jarenlang uit de running is, een nieuwe gelijkwaardige baan vindt? Als dat zo was geweest, had hij zijn taak als burgemeester wel weer op kunnen pakken. Dat doet Van Leeuwen echter niet; hij heeft zelf verzocht om eervol ontslag.

En dat kost de gemeente dus over een periode van drie jaar en twee maanden 355.000 euro. Een vervelende zaak voor de gemeentekas, die toch al onder druk staat vanwege de onderschatte kosten van de nieuwe taken in het sociaal domein. Maar nogmaals, opmerkelijk is het niet. In 2012 meldde het toenmalige college - voorgezeten door diezelfde Han van Leeuwen - dat er een tegenvaller was van dik twee miljoen euro. De reden: alle pensioenen en wachtgelden van zo’n vijftien ex-wethouders moesten in één keer in een reserve worden gestort.

Tot dan toe betaalde de gemeente de wachtgelden en pensioenen gewoon per maand uit, en zo stond het ook jarenlang op de begroting. Van Leeuwen haalde destijds zijn eigen vader aan, die wethouder was geweest in een dorp. Jaren na zijn overlijden stond nog op de begroting de maandelijkse toelage die zijn weduwe kreeg.

Nieuwe wetten en regels verplichtten de gemeente in 2012 om alle verschuldigde bedragen ineens in een reserve onder te brengen. Een potje waar de gemeente dus geen andere dingen meer mee kan doen. Veel gemeenten kijken vooruit, en nemen in de begrotingen in verkiezingsjaren alvast een flinke reserve op voor mogelijke wachtgelden van niet herkozen bestuurders. Die hebben allemaal nog een flinke tijd recht op wachtgeld.

Of er nu een politieke aardverschuiving komt of niet, er worden altijd tonnen opzij gelegd voor het geval dat er geen één wethouder blijft zitten.

Wethouders en burgemeesters zitten er dus ook na hun vertrek warmpjes bij, maar dat is nu eenmaal de wet.

Daar komt Beverwijk gewoon niet onderuit, behalve als een ex-bestuurder zoals Van Leeuwen een ander baantje vindt.