IJmuidense Minou Bosua in Witte Theater

Foto pr IJmuidense solo in het theaterstuk Minoux.

IJMUIDEN - Minou Bosua vormt samen met Ingrid Wender het duo de Bloeiende Maagden maar nu gaat de IJmuidense Bosua solo.

Door Mitzie Meijerhof - 18-10-2016, 13:46 (Update 18-10-2016, 13:57)

Zij onderzoekt op hilarische wijze wie je bent zonder de ander. Zij zal energiek doorbeuken tot de waarheid op tafel ligt en het decor aan diggelen.

Vanaf haar zelfgebouwde vlot op een kolkende rivier waarschuwt Bosua voor alle relationele misverstanden die zich voordoen tussen conceptie en mortuarium.

Minoux is een voorstelling vol subjectieve waarheden. Donderdag 20 oktober, 20.30 uur in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 in IJmuiden. Kaarten à 20,50 euro reserveren via: www.wittetheater.nl