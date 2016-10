De ’Laura-fauteuil’, een stoel om tegen trombose te kunnen knokken

archieffoto Gerard en Anita Brussaard, met een prototype van de stoel die hun overleden dochter Laura heeft ontworpen.

IJMUIDEN - De IJmuidenaren Gerard en Anita Brussaard maken zich op voor een bijzondere onthulling. Komende vrijdag wordt bij Tata Steel de stoel gepresenteerd die is ontworpen door hun overleden dochter Laura. Door deze ’Laura-fauteuil’ op de markt te brengen, hopen de Brussaards jonge vrouwen die de pil slikken te waarschuwen voor trombose: de kwaal die hun eigen kind fataal is geworden.

Door Carlo Nijveen - 18-10-2016, 14:26 (Update 18-10-2016, 15:30)

Laura Brussaard is een veelbelovende student Product Design aan de Hogeschool van Amsterdam, als het in november 2012 helemaal misgaat. Op een zaterdagavond - de 17-jarige IJmuidense is met vriendinnen naar de bioscoop geweest - voelt ze zich opeens niet lekker. Haar ouders en de huisarts van de familie denken aanvankelijk dat Laura last heeft van een opkomend griepje.

Koorts

Doordat de tiener koorts heeft, wordt niet meteen duidelijk wat er precies met haar aan de hand is. Maar Laura’s gezondheidstoestand verslechterd heel snel. Enkele dagen later blaast zij haar laatste adem uit. De oorzaak: een longembolie, het gevolg van trombose.

Trombose is een aandoening die niet alleen ouderen kan treffen, maar ook meiden die - net als Laura - de pil gebruiken. Zeker als er bij die jonge vrouwen sprake is van een erfelijke afwijking. Daarom hebben Laura’s ouders het initiatief rond de door haar ontworpen stoel in gang gezet. Tekeningen die de IJmuidense heeft gemaakt, zijn na haar overlijden door medestudenten van Laura en een docent verder uitgewerkt. Voor de uiteindelijke productie van de fauteuil hebben Laura’s ouders kantoorfirma Ahrend weten te strikken. ,,Deze designstoel wordt met de hand gemaakt’’, verduidelijkt Gerard Brussaard. ,,De fauteuil gaat per stuk 595 euro kosten. Van dat bedrag gaat ongeveer vijftig euro naar de Stichting Project Laura, die wij hebben opgezet om de productie van de stoel mogelijk te maken. We zullen de opbrengsten gebruiken om voorlichting te geven over de risico’s van trombose bij pilgebruik.’’ Laura Brussaard wilde de stoel trouwens maken voor ernstig zieke kinderen, om hen een zitje te bieden om even helemaal in weg te kunnen kruipen.

Steun

Ook Jannine van der Velden, een van Laura’s ex-medestudenten die de stoelschetsen van de overleden IJmuidense verder hebben uitgewerkt, zal de presentatie bij Tata Steel vrijdag bijwonen. Jannine: ,,Ik slik de pil nog wel. Maar na Laura’s dood ga ik er bewuster mee om. Zo gebruik ik het liefst één merk en ben ik altijd voorzichtig als een apotheker mij een ander merk wil geven. De laatste tijd wordt er gelukkig al meer aandacht geschonken aan de gevaren van trombose door pilgebruik. Maar ik steun het initiatief van Laura’s ouders om jonge vrouwen te waarschuwen.’’

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!