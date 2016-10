’Ambulances komen vaak op tijd in Velsen’

Foto: ANP 112

VELSEN - Ambulances die voor een noodgeval in Velsen moeten uitrukken, komen vaak op tijd. Dat blijkt uit een onderzoek door RTL Buurtfacts, gebaseerd op cijfers van het ministerie van Volksgezondheid.

Door Guusje Tromp - 18-10-2016, 15:11 (Update 18-10-2016, 15:30)

Velsen scoort beter dan de norm. In 2015 zijn ambulances 3036 keer voor een noodgeval in actie gekomen. In 2929 gevallen was de ambulance op tijd, 107 keer te laat. Dat levert een score op van vier procent ’te laat’-ritten, net als in 2014. In 2013 was het drie procent en in 2012 negen procent.

Tegelijkertijd lukt het nog steeds niet om in Castricum binnen de normen te blijven met de aanrijdtijden. Vorig jaar was elf procent van de ambulances niet binnen een kwartier ter plaatse bij een noodgeval.

Bij de gegevens van het ministerie van Volksgezondheid draait het om de zogenoemde ’responstijd’: dat is de tijd tussen het moment dat iemand 112 belt en het moment dat de ambulance aanwezig is. In totaal zijn meer dan 400.000 ambulanceritten op gemeenteniveau geanalyseerd.

De landelijke norm is dat ambulances bij noodgevallen in maximaal vijf procent van de gevallen later dan een kwartier ter plaatse mag zijn. Deze norm wordt niet gehaald. In gemiddeld 5,8 procent van alle noodgevallen kwam in Nederland de ambulance te laat.

In het geval van Castricum geldt dat in 2015 847 ambulances voor een noodgeval zijn opgeroepen. 750 keer was de ambulance op tijd, 97 keer te laat. De afgesproken norm wordt al jarenlang niet gehaald in Castricum.

Toch blijkt uit het onderzoek van RTL Buurtfacts dat het steeds beter gaat. In 2014 was namelijk 14 procent van de ambulances te laat, in 2013 zelfs 23 procent. En in 2012 lag het percentage zelfs op 31 procent te laat in Castricum. Ter vergelijking: het landelijk gemiddelde was dat jaar zes procent.

Omliggende gemeenten van Castricum scoren beter. Directe buurman Uitgeest heeft zelfs een 100 procent-score. Daar zijn volgens de cijfers die RTL Buurtfacts heeft gebruikt in 2015 33 ambulances voor een noodgeval opgeroepen, en ze waren allemaal binnen het kwartier ter plekke. Voor Beverwijk geldt dat vorig jaar 1730 ambulances voor een noodgeval uitrukten, waarvan 1701 keer op tijd en 29 keer te laat.

Dit betekent dat 2 procent van de ambulances niet binnen het kwartier aanwezig was. Dat percentage is redelijk stabiel en schommelt al jaren rond de drie procent. Heemskerk komt ook goed uit het onderzoek. In 2015 zijn daar 1511 ambulances voor spoed opgeroepen. 1479 keer was de ambulance op tijd, 32 keer te laat.

