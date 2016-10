Airborne blij met breed vertrouwen

IJMUIDEN - Algemeen directeur Eric van der Meer van offshorebedrijf Airborne Oil & Gas in IJmuiden is heel tevreden over de 23 miljoen euro die bij nieuwe en oude aandeelhouders zijn opgehaald voor verdere financiering van de onderneming.

Door Pieter van Hove - 18-10-2016, 19:47 (Update 18-10-2016, 20:50)

,,In deze tijd waarin de olieprijs nog zeer laag is en de oliemaatschappijen wachten met investeren, is dit een teken van vertrouwen in ons nog jonge bedrijf’’, zegt hij in een reactie. Daarnaast is hij blij met het vertrouwen die de huidige aandeelhouders in...