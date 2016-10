Ants on a Shrimp, Metaman en Sully in Witte Theater

Foto Ben van Duin Goldmund brengt in samenwerking met Orkater het stuk ’Metaman’.

IJMUIDEN - Het Witte Theater in IJmuiden brengt deze week zowel film als theater.

Door Mitzie Meijerhof - 19-10-2016, 12:16 (Update 19-10-2016, 13:19)

De film ’Ants on a Shrimp’ draait op vrijdag 21 oktober en woensdag 26 oktober. Wat als je jarenlang een gerenommeerd restaurant in Kopenhagen runt en het een sleur dreigt te worden?

Dan verhuis je je restaurant naar de andere kant van de wereld. Chef-kok René Redzepi van restaurant NOMA verhuisde voor de periode van vijf weken naar Tokio voor een uniek culinair experiment. Hoe hij het er vanaf brengt is te zien in ’Ants on a Shrimp’.

Orkater staat dinsdag 25 oktober op de vloer met de voorstelling ’Metaman’, bijgestaan door Zanggroep Voices uit Velsen. De kaarten voor deze voorstelling zijn uitverkocht maar goed nieuws voor de Orkater-fans: zij komen dit seizoen nog twee keer in het Witte Theater.

De film ’Sully’ is op vrijdag 28 oktober en woensdag 2 november te zien. Op 15 januari 2009, was de wereld getuige van het ’Mirakel op de Hudson’ toen piloot Chesley Sully Sullenberger (Tom Hanks) zijn defecte vliegtuig met een noodlanding op het ijskoude water van de Hudson rivier wist te landen. Piloot Chesley Sullenberger werd in één klap een internationale held. Maar niet in de ogen van de lucht- en verzekeringsmaatschappij.

Films beginnen om 20.30 uur. Kaarten kosten 8,50 euro. Meer info op: www.wittetheater.nl