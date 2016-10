Oude railbaan komt boven bij werk aan nieuwe sluis IJmuiden

Foto’s Rijkswaterstaat De oude railbaan die is aangetroffen. Bekijk Fotoserie

IJMUIDEN - Tijdens werkzaamheden bij de Tussendam (gebied tussen de Noordersluis en de Middensluisin IJmuiden) heeft Rijkswaterstaat een stukje railbaan van ongeveer 9 meter opgegraven.

Door Evelien Engele - 19-10-2016, 13:54 (Update 19-10-2016, 14:18)

De vroegere spoorbaan ten tijde van de aanleg van de Noordersluis.

De railbaan is naar alle waarschijnlijkheid een overblijfsel van de spoorbaan die werd gebruikt om zand te verplaatsen bij de aanleg van de Noordersluis. Rijkswaterstaat is in overleg met het bevoegd gezag over een bestemming van de gevonden rails.

De provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor Archeologie en zij beslissen of deze vondst opgenomen wordt in hun archeologisch depot. Rijkswaterstaat verwacht dit binnen twee weken te weten.