Velserbroek is koploper scheefwonen in Velsen

VELSEN - Bijna één op de vijf sociale huurders in Velsen woont scheef, blijkt uit cijfers van RTL Buurtfacts.

Door Susanne Moerkerk - 19-10-2016, 15:00 (Update 19-10-2016, 15:28)

Dat is meer dan in andere Nederlandse gemeenten, waar gemiddeld 13,8 procent van de huurders van een sociale huurwoning een inkomen heeft boven de grens van 38.690 euro per jaar.

Minister Blok probeert al een aantal jaar het aantal scheefhuurders te verlagen, door voor de inkomens boven deze maximum inkomensgrens een extra huurverhoging toe te staan. Op die manier hoopt de minister dat starters...