Kijkje in het dagelijks leven in oorlogstijd Kennemerland

Twee Nederlandse soldaten zitten aan de zuidoever van het forteiland te kijken naar de schepen die de expres het Noordzeekanaal blokkeren. Bekijk Fotoserie

VELSEN - „Niets leuker dan in de geschiedenis van mijn eigen gebied te duiken”, blikt auteur Arjen Bosman terug op het zojuist gepubliceerde boek binnen de reeks 40-45.

Door Evelien Engelee.engele@hollandmediacombinatie.nl - 19-10-2016, 20:00 (Update 19-10-2016, 20:00)

De in Haarlem geboren, in Santpoort-Noord getogen en momenteel in Dordrecht woonachtige historicus bladerde door het boek van ’Dordrecht 40-45’ toen het idee ontstond of hij zou kunnen meewerken aan een editie over Kennemerland.

De uitgever stemde in en zo kon de auteur die eerder over Romeins Velsen publiceerde een grote stap in de geschiedenis...