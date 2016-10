Velsen draait volop mee inKunstlijn

VELSEN - Kunstlijn Haarlem, hét jaarlijkse kunstevenement in Haarlem, heeft ook talloze locaties rond Haarlem uitgekozen. In Velsen zijn er liefst acht plaatsen waar op 4, 5 en 6 november kunst te bewonderen valt.

Door Mitzie Meijerhof - 20-10-2016, 16:59 (Update 20-10-2016, 16:59)

Het thema van Kunstlijn 2016 is ’Over Morgen’. Een thema over toekomst, innovatie, de blik vooruit, maar ook over de dag ná morgen. Bijna 300 kunstenaars openen tijdens de Kunstlijn hun deuren voor het publiek. Een evenement vol kunst, exposities en presentaties. In Velsen zijn exposities die ook...