Artiesten op de bres voor directeur Jacob Bron

Foto archief Het gezicht van Stadsschouwburg Velsen Jacob Bron.

IJMUIDEN - Cabaretier Marc-Marie Huijbregts vroeg zich gisteravond in het televisieprogramma De Wereld Draait Door af of Velsen zich bewust is van en dreigende ondergang van Stadsschouwburg Velsen. Grote artiesten gaan Velsen mijden als directeur Jacob Bron niet terugkeert in zijn functie.

Door Mitzie Meijerhof - 21-10-2016, 21:05 (Update 21-10-2016, 21:05)

Directeur Jacob Bron legde begin juni zijn functie tijdelijk neer in verband met financiële problemen. Dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij artiesten die vermoeden dat Bron via een achterdeur weggewerkt gaat worden. Dat Bron geliefd is bij artiesten...