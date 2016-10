Kom de natuur een handje helpen

kees de boer Hennie Miltenburg zoekt vrijwilligers voor werk in de natuur.

Door Kees de Boer - 24-10-2016, 6:30 (Update 24-10-2016, 6:30)

Op zaterdag 5 november verandert er van alles in het Nederlandse landschap. Het is ’Landelijke Natuurwerkdag’ en duizenden vrijwilligers gaan aan de slag.

Hennie Miltenburg trekt aan de bel: „De ’Vrienden van het Kennemerstrand’ doen elk jaar weer mee en die kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken. Het is heerlijk een dag de handen uit de mouwen steken in de natuur rondom het Kennemermeer.’’

Wat het werk inhoudt? Miltenburg: „We gaan los liggend maaisel opruimen om de grond meer te verschralen. Dat doen we in de kwetsbare delen van het gebied bij het Kennemermeer waar een machine niet kan komen.”

Miltenburg vertelt dat de Natuurwerkdag altijd ook een gezellig evenement is. „Het is een sociaal gebeuren waarbij je allemaal mensen met een groen hart ontmoet. Mensen die het leuk vinden om samen met anderen in de natuur aan de slag te gaan.”

Hij vertelt enthousiast over het gebied: „Het Kennemerstrand is echt een prachtige en bijzondere strook natuur. Het is een kweldervegetatie met in de open delen veel zeldzame planten. ”

Miltenburg heeft nog een tip voor de vrijwilligers die zich aanmelden voor 5 november: „Vergeet niet een lunchpakket en laarzen mee te nemen. En houd rekening met wat je aantrekt. Bij wisselvallig weer is het aan te raden regenkleding mee te nemen.”

Doet u ook mee zaterdag 5 november? Er wordt verzameld om half tien ’s ochtends bij de houten trap. U kunt zich aanmelden via 06-51257535. Of ga naar

www.natuurwerkdag.nl