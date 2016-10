Nominatie AHA Productions voor Musical Awards

DRIEHUIS - AHA Productions is genomineerd voor de Amateur Musicals Awards. De musical- en theaterstichting uit Driehuis maakt tijdens het gala maandagavond in Amsterdam in drie categorieën kans op een beeldje.

Door Gwendelyn Luijk - 23-10-2016, 17:00 (Update 23-10-2016, 17:00)

De musical ’Merrily We Roll Along’, die begin dit jaar in de Stadsschouwburg Velsen te zien was, viel bij de jury zo goed in de smaak dat AHA Productions genomineerd is voor de ’Beste Musical’-award. Hoofdrolspelers Judy Kesnar en Elbert Kooy maken bovendien kans op prijzen voor de beste vrouwelijke en...