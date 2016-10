Stormloop op ferry-tripje blijft uit

IJMUIDEN - Bij DFDS Seaways, exploitant van de ferry IJmuiden-Newcastle, zorgt de bijzonder lage stand van het Britse pond (nog) niet voor een stormloop op trips naar Engeland. Dat laat DFDS Seaways Nederland-directeur Teun Wim Leene desgevraagd weten.

Door Carlo Nijveen c.nijveen@hollandmediacombinatie.nl - 23-10-2016, 21:00 (Update 23-10-2016, 21:00)

Leene: ,,Het pond staat inderdaad laag en dat is voor Nederlanders natuurlijk voordelig. Maar wij krijgen niet meer boekingen binnen voor mini-cruises en shopreisjes dan anders in deze periode van het jaar. Van een zogenoemde booking boost is geen sprake. Voor kersttripreserveringen is het...