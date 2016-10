Artiesten willen Jacob Bron terug

archieffoto Schouwburgdirecteur Jacob Bron.

VELSEN - De artiestenwereld is in alle staten. Jacob Bron is weg. Jacob Bron? Dat is de bevlogen theaterman die als directeur van de schouwburg in Velsen het veld heeft moeten ruimen.

Door Mitzie Meijerhof - 23-10-2016, 20:59 (Update 23-10-2016, 21:21)

Komt hij niet terug komen Marc Marie Huijbregts, Youp van ’t Hek, Diederik van Vleuten, Brigitte Kaandorp, Plien & Bianca en Jochem Myjer volgend seizoen niet naar Velsen.

Cabaretier Marc Marie Huijbregts nam het afgelopen vrijdag in het programma ’De Wereld Draait Door’ op voor Jacob Bron. Sinds juni is de...