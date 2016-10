Staakactie De Hofstede wordt week verlengd

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Nora Azarkan (links), waarnemend directeur SWV, hoopt dat de vrijwilligers blijven als beheerder Marcel Stam vertrekt.

VELSERBROEK - De vrijwilligers van wijkcentrum De Hofstede hebben hun eerste staakweek geëvalueerd. De uitkomst: de actie wordt een week verlengd en komende zaterdag beslissen de vrijwilligers of ze wel of niet hun taken er definitief bij neer leggen. In aanloop naar de raadsvergadering van komende donderdag gingen ze maandag in gesprek met Velsen Lokaal.

Door Evelien Engele - 24-10-2016, 11:46 (Update 24-10-2016, 12:03)

,,We kijken met een goed gevoel op de eerste staakweek terug”, laat Marja van der Hulst namens de vrijwilligers weten. Zaterdag evalueerden zo’n zestig vrijwilligers hun actie....