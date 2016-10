Agenten krijgen werkstraf of zelfs cel

HAARLEM - De destijds 33-jarige IJmuidense agent Rio R. kreeg eind 2014 een werkstraf van veertig uur omdat hij in Haarlem-Schalkwijk ten onrechte het vuur had geopend op een wegrijdende auto met twee jongemannen. Daarbij raakte overigens niemand gewond.

Het grote verschil met het incident op de Botermarkt in Haarlem is dat R. wel degelijk een uniform droeg en dus duidelijk herkenbaar was als agent. R. verdacht de jongemannen eveneens van een crimineel feit: de overval op een zonnestudio. Ook dat bleek...